Théâtre Don Quichotte Preuilly-sur-Claise

Théâtre Don Quichotte

Rue de la République Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Un spectacle interactif tout public,une adaptation au plus près de l’esprit de Cervantes, libre, joyeux et déjanté., réservation obligatoire.

Rue de la République Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 46 14 87

English :

An interactive show for all audiences, a free, joyful and wacky adaptation of the spirit of Cervantes, booking essential.

