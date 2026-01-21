Théâtre Don Quichotte Sarpourenx

Théâtre Don Quichotte

Salle Gérard Lalanne Sarpourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Le célèbre roman de Cervantès fidèlement adapté par Mireille Lafitte sera joué par cinq acteurs.

L’histoire conte les aventures d’un pauvre hidalgo, dénommé Alonso Quichano, tellement obsédé par les romans de chevalerie qu’il finit un jour par se prendre pour le chevalier errant Don Quichotte. Sa mission est alors de parcourir l’Espagne pour combattre le mal et protéger les opprimés. .

Salle Gérard Lalanne Sarpourenx 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 69 12

