Théâtre Don Quichotte sur les routes de la Manche Salle des Fabriques Ancy-Dornot samedi 20 septembre 2025.

Salle des Fabriques 7 rue de l’Abbé Jacquat Ancy-Dornot Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

2025-09-20

Théâtre et objets Don Quichotte sur les routes de la Manche par Cie Théâtre du Vide-poches

Tout public à partir de 7 ans 1 heure

Qui est cet homme campé sur sa chaise roulante Rossinante poussé par un fou qui se prend pour Sancho Panza ? Un grand malade ! Un malade d’amour et d’exploit, qui parle comme un cheval et entraine dans sa folie, un Sancho manipulateur et manipulé dans un monde d’aventures extraordinaires et d’objets dérisoires.

Du livre à la scène, Don Quichotte et Sancho Panza se déplient et prennent corps, de chair et d’objets, pour revivre les aventures du célèbre roman de Miguel de Cervantes.Tout public

Salle des Fabriques 7 rue de l’Abbé Jacquat Ancy-Dornot 57130 Moselle Grand Est +33 6 73 02 86 44

English :

Theater and objects ? « Don Quichotte sur les routes de la Manche » by Cie Théâtre du Vide-poches

For all ages 7 and up 1 hour

Who is this man in his « Rossinante » wheelchair, pushed by a madman who thinks he’s Sancho Panza? A madman! Sick of love and exploits, who talks like a horse and drags Sancho along in his madness, manipulating and manipulated in a world of extraordinary adventures and derisory objects.

From book to stage, Don Quixote and Sancho Panza unfold and take shape, in flesh and objects, to relive the adventures of Miguel de Cervantes? famous novel.

German :

Theater und Objekte ? « Don Quichotte sur les routes de la Manche » von Cie Théâtre du Vide-poches

Für alle ab 7 Jahren 1 Stunde

Wer ist dieser Mann, der in seinem Rollstuhl « Rossinante » sitzt und von einem Verrückten, der sich für Sancho Panza hält, angetrieben wird? Ein schwerkranker Mann! Er ist krank vor Liebe und Heldentaten, spricht wie ein Pferd und zieht in seinem Wahnsinn einen Sancho mit sich, der manipuliert und in eine Welt voller außergewöhnlicher Abenteuer und lächerlicher Objekte hineingezogen wird.

Don Quijote und Sancho Pansa werden vom Buch auf die Bühne gebracht und nehmen Körper, Fleisch und Gegenstände an, um die Abenteuer des berühmten Romans von Miguel de Cervantes neu zu erleben.

Italiano :

Teatro e oggetti? « Don Quichotte sur les routes de la Manche » di Cie Théâtre du Vide-poches

Per tutte le età dai 7 anni in su 1 ora

Chi è quest’uomo sulla sua sedia a rotelle « Rossinante », spinto da un pazzo che si crede Sancho Panza? Un pazzo! Malato d’amore e di imprese, che parla come un cavallo e trascina Sancho nella sua follia, manipolando e manipolando in un mondo di avventure straordinarie e oggetti ridicoli.

Dal libro al palcoscenico, Don Chisciotte e Sancho Panza si dispiegano e prendono forma, in carne e ossa, per rivivere le avventure del celebre romanzo di Miguel de Cervantes.

Espanol :

Teatro y objetos ? « Don Quichotte sur les routes de la Manche » por la Cie Théâtre du Vide-poches

Para todos los públicos a partir de 7 años 1 hora

¿Quién es este hombre en su silla de ruedas « Rossinante », empujado por un loco que se cree Sancho Panza? ¡Un loco! Enfermo de amor y de hazañas, que habla como un caballo y arrastra a Sancho en su locura, manipulando y manipulado en un mundo de aventuras extraordinarias y objetos ridículos.

Del libro al escenario, Don Quijote y Sancho Panza se despliegan y toman forma, en carne y objetos, para revivir las aventuras de la famosa novela de Miguel de Cervantes.

