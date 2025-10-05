Théâtre Don Quichotte sur les routes de la Manche LES JARDINS FRUITIERS Laquenexy

Théâtre Don Quichotte sur les routes de la Manche LES JARDINS FRUITIERS Laquenexy dimanche 5 octobre 2025.

Théâtre Don Quichotte sur les routes de la Manche

LES JARDINS FRUITIERS 4 rue Bourger et Perrin Laquenexy Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 15:30:00

fin : 2025-10-05

Qui est cet homme campe´ sur sa chaise roulante Rossinante pousse´ par un fou qui se prend pour Sancho Panza ? Un grand malade ! Un malade d’amour et d’exploit, qui parle comme un cheval et entraine dans sa folie, un Sancho manipulateur et manipule´ dans un monde d’aventures extraordinaires et d’objets dérisoires.

Du livre a` la scène, Don Quichotte et Sancho Panza se déplient et prennent corps, de chair et d’objets, pour revivre les aventures du célèbre roman de Miguel de Cervantes.

Tout public à partir de 7 ans

Sur réservation

English :

Who is this man camped out on his « Rossinante » wheelchair, pushed by a madman who thinks he’s Sancho Panza? A madman! Sick of love and exploits, who talks like a horse and drags a manipulative Sancho into a world of extraordinary adventures and derisory objects.

From book to stage, Don Quixote and Sancho Panza unfold and take shape, in flesh and objects, to relive the adventures of Miguel de Cervantes? famous novel.

For all ages 7 and up

By reservation only

German :

Wer ist dieser Mann, der auf seinem Rollstuhl « Rossinante » sitzt und von einem Verrückten, der sich für Sancho Pansa hält, geschoben wird? Ein kranker Mann! Er ist krank vor Liebe und Heldentaten, spricht wie ein Pferd und zieht in seinem Wahnsinn einen Sancho mit sich, der manipuliert und in eine Welt voller außergewöhnlicher Abenteuer und lächerlicher Gegenstände entführt.

Don Quijote und Sancho Pansa entfalten sich vom Buch zur Bühne und nehmen Körper, Fleisch und Gegenstände an, um die Abenteuer des berühmten Romans von Miguel de Cervantes neu zu erleben.

Für alle ab 7 Jahren

Auf Reservierung

Italiano :

Chi è quest’uomo accampato sulla sua sedia a rotelle, « Rossinante », spinto da un pazzo che si crede Sancho Panza? Un pazzo! Malato d’amore e di imprese, che parla come un cavallo e si trascina nella sua follia, un Sancho che manipola e manipola in un mondo di avventure straordinarie e di oggetti irrisori.

Dal libro al palcoscenico, Don Chisciotte e Sancio Panza si dispiegano e prendono forma, in carne e ossa, per rivivere le avventure del celebre romanzo di Miguel de Cervantes.

Per tutti gli spettatori dai 7 anni in su

Solo su prenotazione

Espanol :

¿Quién es este hombre acampado en su silla de ruedas, « Rossinante », empujado por un loco que se cree Sancho Panza? ¡Un loco! Enfermo de amor y de hazañas, que habla como un caballo y se arrastra en su locura, un Sancho que manipula y manipula en un mundo de aventuras extraordinarias y objetos irrisorios.

Del libro al escenario, Don Quijote y Sancho Panza se despliegan y toman forma, en carne y objetos, para revivir las aventuras de la famosa novela de Miguel de Cervantes.

Para todos los públicos a partir de 7 años

Sólo con reserva previa

