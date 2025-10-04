Théâtre Don Roscoff de la Manche [Festival de Théâtre Les Sélénites] Centre Culturel Le Family Landerneau

Centre Culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau Finistère

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04 21:30:00

2025-10-04

Dans le cadre du Festival de Théâtre Les Sélénites, venez découvrir la pièce « Don Roscoff de la Manche ».

Venez découvrir l’aventure épique d’un homme qui affronte sans demi-mesure le monde pour le rendre meilleur. Bien décidé à retrouver Dulcinée sa bien-aimée, il entraine Sancho, son serviteur, dans un périple plein de rebondissements ! .

Centre Culturel Le Family 2 Rue de la Petite Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne

