Théâtre Don Roscoff de la Manche Cinéma Sainte Barbe Roscoff

Cinéma Sainte Barbe 14 bis Rue Yann d’Argent Roscoff Finistère

Début : 2025-10-21 20:30:00

fin : 2025-10-21 21:45:00

2025-10-21

Une pièce de Jacqueline Willemetz.

L’aventure épique d’un homme du XXième siècle qui affronte le monde pour suivre son idéal de preux chevalier. Et conquérir aussi Dulcinée, son idéal amoureux, avec son serviteur Sancho …

Une véritable ode à la vie sans jugement ni sermon. Un moment de théâtre drôle, léger et profond.

Réservation soit sur le site Les Amis des Arts, par SMS ou directement sur place 30min avant le spectacle. .

Cinéma Sainte Barbe 14 bis Rue Yann d’Argent Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 87 28 19 60

