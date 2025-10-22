Théâtre Don Roscoff de la Manche Salle des Minimes-Collège Ste Ursule Saint-Pol-de-Léon

Théâtre Don Roscoff de la Manche

Salle des Minimes-Collège Ste Ursule Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-10-22 20:30:00

fin : 2025-10-22 21:45:00

2025-10-22

Une pièce de Jacqueline Willemetz.

L’aventure épique d’un homme du XXième siècle qui affronte le monde pour suivre son idéal de preux chevalier. Et conquérir aussi Dulcinée, son idéal amoureux, avec son serviteur Sancho …

Une véritable ode à la vie sans jugement ni sermon. Un moment de théâtre drôle, léger et profond.

Réservation soit sur le site Les Amis des Arts, par SMS ou directement sur place 30min avant le spectacle. .

Salle des Minimes-Collège Ste Ursule Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 87 28 19 60

