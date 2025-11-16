Théâtre d’Or A côté Boussac-Bourg

Théâtre d’Or A côté

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Duo clownesque pour querelle de voisinage

Spectacle de clown théâtre, à partir de 6 ans

avec Daniela Marzolo et Vicky Versari

Elvira vit paisiblement dans sa petite maison remplie de ses habitudes et de ses rituels quotidiens. Jusqu’au jour où Padock vient s’installer juste à côté; mais alors juste a côté. Leur différence est si grande, arriveront-ils à vivre l’un à côté de l’autre sans finir par s’entretuer ? Rien n’est sûr !? Tout se jouera devant vous. .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine

