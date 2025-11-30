Théâtre d’Or Les Chants de Maldoror Boussac-Bourg

Théâtre d’Or Les Chants de Maldoror

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

D’Isidore Ducasse, comte de Lautreamont

Avec Cécile Duval

Oeuvre volcanique, inclassable et vertigineuse, Les Chants de Maldoror incarnent une révolte fondamentale, pure, dépouillée de tout objectif social ou moral, cruelle, d’une férocité sans égale contre l’humanité toute entière, mais en distance totale, avec dérision, avec bouffonerie, avec légèreté.

Un texte libre, lucide, jubilatoire.

Ecrit au XIXe siècle il est une des références des poètes surréalistes. .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com

L’événement Théâtre d’Or Les Chants de Maldoror Boussac-Bourg a été mis à jour le 2025-09-30 par Creuse Confluence Tourisme