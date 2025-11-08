Théâtre d’Or Les Diablogues de Roland Dubillard Salle de Cinéma, 1er étage Boussac
Théâtre d’Or Les Diablogues de Roland Dubillard Salle de Cinéma, 1er étage Boussac samedi 8 novembre 2025.
Théâtre d’Or Les Diablogues de Roland Dubillard
Salle de Cinéma, 1er étage Place l’Hôtel de Ville Boussac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Présentation de fin d’atelier du Théâtre d’Or, animé par Cécile Duval et Marie Lopes.
Les Diablogues de Roland Dubillard
Une succession de courtes scènes à deux personnages avec Emilie Rousseau, Geneviève Beaufils, Jennifer Goudard, Yannick Gallego, Alicia Vilchez, Bruno Jouhet, Théo Morel.
C’est drôle, loufoque, décapant, absurde, étonnant… Une écriture à découvrir ou à redécouvrir…
A cette occasion, des inscriptions pour l’atelier 2025-2026 seront ouvertes. .
Salle de Cinéma, 1er étage Place l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com
English : Théâtre d’Or Les Diablogues de Roland Dubillard
German : Théâtre d’Or Les Diablogues de Roland Dubillard
Italiano :
Espanol : Théâtre d’Or Les Diablogues de Roland Dubillard
L’événement Théâtre d’Or Les Diablogues de Roland Dubillard Boussac a été mis à jour le 2025-09-30 par Creuse Confluence Tourisme