Théâtre d’Or Les Diablogues de Roland Dubillard Salle de Cinéma, 1er étage Boussac

Théâtre d’Or Les Diablogues de Roland Dubillard

Salle de Cinéma, 1er étage Place l’Hôtel de Ville Boussac Creuse

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Présentation de fin d’atelier du Théâtre d’Or, animé par Cécile Duval et Marie Lopes.

Les Diablogues de Roland Dubillard

Une succession de courtes scènes à deux personnages avec Emilie Rousseau, Geneviève Beaufils, Jennifer Goudard, Yannick Gallego, Alicia Vilchez, Bruno Jouhet, Théo Morel.

C’est drôle, loufoque, décapant, absurde, étonnant… Une écriture à découvrir ou à redécouvrir…

A cette occasion, des inscriptions pour l’atelier 2025-2026 seront ouvertes. .

Salle de Cinéma, 1er étage Place l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com

