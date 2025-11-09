Théâtre d’Or Les tablotins du quotidien Boussac-Bourg

Théâtre d’Or Les tablotins du quotidien

Les Martinats Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Dialogues de Christine Schaller

Avec Christine Schaller, Marie Lopes, Bruno Jouhet, Cécile Duval

Succession de dialogues qui nous entraînent dans un monde où cohabitent l’humour et la poésie. On y voit évoluer des personnages dans ce qui ressemble à des scènes de la vie quotidienne. Mais que ce soit à la poste, dans la rue ou au bistro, les protagonistes sont toujours confrontés à des situations absurdes. Ce qui les amène parfois à des considérations métaphysiques tout aussi absurdes.. .

Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com

