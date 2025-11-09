Théâtre d’Or Les tablotins du quotidien Boussac-Bourg
Théâtre d’Or Les tablotins du quotidien
Les Martinats Boussac-Bourg Creuse
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Dialogues de Christine Schaller
Avec Christine Schaller, Marie Lopes, Bruno Jouhet, Cécile Duval
Succession de dialogues qui nous entraînent dans un monde où cohabitent l’humour et la poésie. On y voit évoluer des personnages dans ce qui ressemble à des scènes de la vie quotidienne. Mais que ce soit à la poste, dans la rue ou au bistro, les protagonistes sont toujours confrontés à des situations absurdes. Ce qui les amène parfois à des considérations métaphysiques tout aussi absurdes.. .
Les Martinats Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 41 87 93 theatredor.contact@gmail.com
