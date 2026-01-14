Théâtre doutes Place du 8 mai 1945 Martigues

Théâtre doutes

Mardi 3 mars 2026 de 20h à 21h30.

Mercredi 4 mars 2026 de 15h30 à 17h. Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 15:30:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-04

Un pièce de théâtre contemporaine à la salle Jacques Prévert autour de la maladie d’Alzheimer.

Mise en scène, Dominique Sicilia. Avec Catherine Lecoq, Fanny Roger et Belkacem Tir.

Texte de Malika Fecih.



Une pièce contemporaine sur les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer. Un sujet d’actualité pour ce qu’il raconte de la condition humaine face à la maladie.

La pièce de Malika Fecih révèle l’univers affectif d’une mère et de sa fille. La raison de Myriam, la mère, glisse doucement dans un monde imaginaire qui mène au doute.

Grâce à un amour infini, la mère et la fille acceptent de se détacher l’une de l’autre et l’une peut accompagner l’autre sur le chemin de l’oubli sans sombrer avec elle.



Après le spectacle échange entre le public et les professionnels de santé invités à écouter et à donner des informations sur les dispositifs et accompagnements existants. .

Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 82 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A contemporary play at the Jacques Prévert hall about Alzheimer’s disease.

L’événement Théâtre doutes Martigues a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de Martigues