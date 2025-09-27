Théâtre d’ouverture Urbeis
Théâtre d’ouverture Urbeis samedi 13 juin 2026.
Urbeis
Théâtre d’ouverture
7 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Programme à venir .
7 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@ABC-Climont.eu
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English :
L’événement Théâtre d’ouverture Urbeis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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