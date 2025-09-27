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Théâtre d’ouverture Urbeis

Théâtre d’ouverture Urbeis samedi 13 juin 2026.

Adresse : 7 route des Crêtes

Ville : 67220 Urbeis

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Urbeis

Théâtre d’ouverture

7 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Programme à venir   .

7 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est   contact@ABC-Climont.eu

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English :

L’événement Théâtre d’ouverture Urbeis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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