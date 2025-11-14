Théâtre | Doux oiseaux de jeunesse Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Ven. 14 nov. 2025 de 20h00 > 21h30 |

Sortie de résidence – Etape de travail

Amérique des années 50, au bord du golfe du Mexique.

Dans la chaleur d’une chambre d’hôtel, un jeune homme et une actrice sur le déclin croisent leurs fuites et leurs rêves.

Lui, Chance Wayne, revient au pays, porté par le souvenir d’un amour perdu et la promesse d’une célébrité qu’il n’a jamais atteinte.

Elle, Alexandra de Carlo, fuit le miroir du temps, sa gloire perdue et cherche à combler sa solitude.

Entre illusion et désespoir, entre désirs et tractations, leurs destins se frôlent et s’abîment.

Sous la moiteur du Sud, Doux oiseaux de jeunesse dévoile la fragilité de la beauté, la cruauté du pouvoir et la solitude des âmes en quête de seconde chance.

Représentation proposée par la Compagnie Air du Verseau

Mise en scène : Christophe Hatey et Florence Marschal

Assistant mise en scène : Hugo Le Provot

Avec :

Christophe Hatey

Florence Marschal

Hugo le Provot

Lou Tilly

Tout public à partir de 16 ans.

Gratuit sur inscription

Réservez vos places sur : la plateforme Billetweb

Le spectacle « Doux oiseaux de jeunesse » de Tennesse Williams est présenté par la compagnie « Air du Verseau » en étape de travail

Le vendredi 14 novembre 2025

de 20h00 à 21h30

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin