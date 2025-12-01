Théâtre douze hommes en colère Vinsobres
Théâtre douze hommes en colère Vinsobres vendredi 19 décembre 2025.
Théâtre douze hommes en colère
Salle des fêtes Vinsobres Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Gratuit de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Douze hommes en colère de Reginald Rose
Traduction par Attica Guedj et Stephan Meldegg
Mise en scène Roland Peyron
.
Salle des fêtes Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 38 84 16 theatrebaronnies@gmail.com
English :
Twelve Angry Men by Reginald Rose
Translation by Attica Guedj and Stephan Meldegg
Directed by Roland Peyron
German :
Zwölf wütende Männer von Reginald Rose
Übersetzung von Attica Guedj und Stephan Meldegg
Regie: Roland Peyron
Italiano :
Dodici uomini arrabbiati di Reginald Rose
Traduzione di Attica Guedj e Stephan Meldegg
Diretto da Roland Peyron
Espanol :
Doce hombres furiosos de Reginald Rose
Traducción de Attica Guedj y Stephan Meldegg
Dirigida por Roland Peyron
L’événement Théâtre douze hommes en colère Vinsobres a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale