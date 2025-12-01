Théâtre douze hommes en colère

Salle des fêtes Vinsobres Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Gratuit de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Douze hommes en colère de Reginald Rose

Traduction par Attica Guedj et Stephan Meldegg

Mise en scène Roland Peyron

.

Salle des fêtes Vinsobres 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 38 84 16 theatrebaronnies@gmail.com

English :

Twelve Angry Men by Reginald Rose

Translation by Attica Guedj and Stephan Meldegg

Directed by Roland Peyron

German :

Zwölf wütende Männer von Reginald Rose

Übersetzung von Attica Guedj und Stephan Meldegg

Regie: Roland Peyron

Italiano :

Dodici uomini arrabbiati di Reginald Rose

Traduzione di Attica Guedj e Stephan Meldegg

Diretto da Roland Peyron

Espanol :

Doce hombres furiosos de Reginald Rose

Traducción de Attica Guedj y Stephan Meldegg

Dirigida por Roland Peyron

L’événement Théâtre douze hommes en colère Vinsobres a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale