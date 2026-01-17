Théâtre douze Jurés en Colère LA ROTONDE Thaon-les-Vosges

Théâtre douze Jurés en Colère

LA ROTONDE Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07

De nos jours, dans la salle de délibération d’un tribunal aux États-Unis, douze jurés doivent décider à l’unanimité de la culpabilité d’un jeune homme de 16 ans

accusé d’avoir poignardé son père. S’il est coupable, il sera condamné à mort. Tous sont persuadés de sa culpabilité. Tous, sauf une jurée qui vote non coupable

et demande de prendre le temps de la réflexion. La plupart des faits, arguments et les témoignages sont alors rappelés et débattus. Il faut la convaincre qu’elle se trompe pour parvenir à l’unanimité. Mais les débats sont difficiles et le doute finit par gagner un autre juré… Les motivations et personnalités de chacun vont alors se dévoiler et les confrontations passionnées s’enchaîner, remettant en question ce qui semblait être un cas simple.Tout public

12 .

LA ROTONDE Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In today?s U.S. courtroom, twelve jurors must decide unanimously on the guilt of a 16-year-old boy accused of stabbing his father

accused of stabbing his father. If he is guilty, he will be sentenced to death. Everyone is convinced of his guilt. Everyone, that is, except one juror who votes not guilty

and asks for time to reflect. Most of the facts, arguments and testimonies are then recalled and debated. She had to be convinced that she was mistaken in order to achieve unanimity. But the debates are difficult, and doubt eventually wins over another juror? The motivations and personalities of each juror are revealed, and one passionate confrontation follows another, calling into question what seemed to be a straightforward case.

L’événement Théâtre douze Jurés en Colère Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION