Théâtre -Draculita

Argenvilliers Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-01-31 19:30:00

2026-01-31

L’art d être perché accueille un spectacle de théâtre professionnel.

En première partie des lectures de textes sur le thème les méchants dans les contes par les ados et les adultes de l’association suivi de la pièce de théâtre, Draculita.

Venez nombreux, les réservations sont ouvertes !

L’art d être Perché accueille un spectacle de théâtre professionnel avec les Zutopik du CTB.

En première partie des lectures de textes sur le thème les méchants dans les contes par les ados et les adultes de l’association.

DRACULITA > Une création originale pour toute la famille I À partir de 5ans.

Mise en scène Dolorès Ortega Tejero

Le comte et la comtesse Dracula ont un problème. Leur fille Draculita ne correspond pas à l’image qu’ils génèrent depuis des millénaires: elle est bonne élève, gentille et bienveillante.

Une décision est prise pour sauver l’honneur de la famille et le voyage initiatique peut commencer…

Petite restauration et buvette sur place.

Argenvilliers 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 29 85 28 43 lartdetreperche@gmail.com

English :

L’art d’être perché hosts a professional theater show.

In the first half, readings on the theme of villains in fairy tales by the association’s teens and adults, followed by the play Draculita.

Come one, come all reservations are now open!

