THÉATRE DROIT DANS MES BOTTES la Genette verte Florac Trois Rivières

THÉATRE DROIT DANS MES BOTTES

la Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

La Chambre d’agriculture de Lozère vous invite à une pièce de théâtre mettant en lumière les divergences possibles et les oppositions intergénérationnelles vécues au moment d’une transmission d’exploitation agricole. Entrée gratuite.

Rendez-vous à partir de 20 heures à la Genette verte à Florac. Début du spectacle à 20h30.

Un temps de discussion suivra la représentation.

La Chambre d’agriculture de Lozère vous invite à une pièce de théâtre mettant en lumière les divergences possibles et les oppositions intergénérationnelles vécues au moment d’une transmission d’exploitation agricole. Entrée gratuite dans le cadre de la quinzaine de la transmission et spectacle assuré par la Compagnie Attracteurs Étranges.

Rendez-vous à partir de 20 heures à la Genette verte à Florac. Début du spectacle à 20h30.

Un temps de discussion suivra la représentation avec des témoignages d’agriculteurs Lozériens ayant transmis ou repris une exploitation. .

la Genette verte 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

The Lozère Chamber of Agriculture invites you to a play highlighting the possible divergences and intergenerational oppositions experienced when passing on a farm. Free admission.

Meeting point from 8pm at La Genette verte in Florac. Show starts at 8:30pm.

A discussion will follow the show.

German :

Die Landwirtschaftskammer des Departements Lozère lädt Sie zu einem Theaterstück ein, das die möglichen Divergenzen und Gegensätze zwischen den Generationen beleuchtet, die bei der Übergabe eines landwirtschaftlichen Betriebs erlebt werden. Der Eintritt ist frei.

Treffpunkt ab 20 Uhr in La Genette verte in Florac. Beginn der Aufführung um 20.30 Uhr.

Im Anschluss an die Vorstellung gibt es Zeit für eine Diskussion.

Italiano :

La Camera dell’Agricoltura della Lozère vi invita a uno spettacolo teatrale che mette in luce le possibili divergenze e opposizioni intergenerazionali che si verificano quando si tramanda un’azienda agricola. L’ingresso è gratuito.

Ritrovo dalle 20.00 alla Genette verte di Florac. Lo spettacolo inizia alle 20.30.

Dopo la rappresentazione seguirà un dibattito.

Espanol :

La Cámara de Agricultura de Lozère le invita a una obra de teatro que pone de relieve las posibles divergencias y oposiciones intergeneracionales que se experimentan cuando se transmite una explotación agrícola. La entrada es gratuita.

Punto de encuentro a partir de las 20 h en la Genette verte de Florac. El espectáculo comienza a las 20.30 h.

Tras la representación habrá un coloquio.

