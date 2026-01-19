Théâtre Drôle de viager salle des fêtes Les Monts d’Andaine

Théâtre Drôle de viager

salle des fêtes La Sauvagère Les Monts d’Andaine Orne

Début : 2026-02-21 20:30:00

2026-02-21

Une comédie hilarante en 3 actes de Jérôme Dubois

Synopsis Eh non ! On n’a pas tous des retraites dorées ! Alors quand un agent immobilier vient vous proposer de mettre en vente votre ferme en viager vous permettant de bénéficier d’une rente jusqu’à la fin de vos jours tout en restant dans votre maison, l’idée semble intéressante… Surtout quand les acheteurs semblent être des gens de bonne famille, des aristocrates quoi… Mais une rumeur plane depuis longtemps dans le village, un trésor aurait été caché dans cette maison il y a belle lurette, et personne n’aurait encore mis la main dessus… Sauf qu’il y a des trésors qu’on ferait mieux de laisser à leurs places, croyez-moi… .

