Théâtre Drôles de rapports Fontevraud-l’Abbaye

Bienvenue dans l’univers de Guy Foissy humour, souvent grinçant, théâtre de l’absurde qui renvoie aux réalités de nos relations polarisées.

LE RÉSUMÉ

C’est au milieu du public que deux vieux amis se rencontrent après 30 ans de séparation, effusion des sentiments, mais la fin de cette rencontre va être sérieusement écornée. Le personnage blessé, remonte sur scène et se transforme à la vue d’une connaissance qui semble avoir les mêmes penchants addictifs que lui, mais lesquels ? Suivent une relation complexe entre un valet et sa maitresse, une compétition à qui sera le meilleur dans la course à la bienfaisance, deux femmes qui parlent des hommes comme le feraient les pires phallocrates, une relation dominante forte mais si bien vécue entre une femme et un homme, et ainsi de suite… jusqu’au sentiment de puissance de celui qui possède le moyen du silence absolu.

Une pièce d’environ 1h30 d’humour, grinçant ou pas, de relations humaines fortes où dominants et dominés convolent allégrement.

Théâtre flirtant avec l’absurde pour mieux appréhender nos quotidiens, 11 pièces courtes issues de deux recueils de Guy Foissy intitulés L’Art de la Chute .

LES PARTIS PRIS DE MISE EN SCÈNE

Nous sommes tous en capacité ou en expérience d’être dominants ou dominés, chacun quel qu’il soit peut faire l’expérience de ces relations. Les comédiens traversent successivement ces situations en les endossant. La mise en scène se veut sur un fil qui ne casse pas, les pièces se succèdent sans ruptures, les comédiens passant facilement d’un rôle à l’autre. La direction d’acteur est axée avant tout sur la relation forte des comédiens entre eux (domination ou compétition) ou avec le reste du monde. Le lien avec le public et la capacité de chacun à vivre les situations évoquées se fait par quelques entrées depuis la salle et prises à partie du public.

LE DÉCOR ET LES COSTUMES

Les costumes sont simples les personnages, tous dans les tons camaïeux de gris traversent la scène où des fauteuils de couleurs vives font ressortir l’uniformité des comédiens. Sur le fond noir se détache l’œuvre de Serge Bouvier évoquant nos passages de vie avec leurs explosions de couleurs dominantes ou pas.

LE SON

Peu présent afin de conserver la continuité des scènes, il vient à deux reprises renforcer les passages d’émotions au début de la pièce et ce sont 2 morceaux de Cassandra Wilson qui les accompagnent.

LA COMPAGNIE

L’association Pièces à conviction , au cœur de Brissac Loire Aubance, accueille régulièrement une cinquantaine d’enfants en ateliers théâtre depuis près de 20 ans. En 2008, un groupe de l’atelier adultes se réunit autour d’un metteur en scène pour créer des spectacles. Les années 2020 et 2021 avec la COVID stoppent net les répétitions. Le groupe actuel, désormais 7 comédiens dont un metteur en scène, repart sur de nouvelles bases avec des intentions artistiques créatrices et l’envie de proposer des spectacles sur Brissac Loire Aubance et ses alentours. Déjà lors de l’inauguration de l’édition 2022 du festival Polarisez-Vous , deux comédiens présentent Charles de Guy Foissy. La même année, la compagnie débute une collaboration avec Norbert Fleury, policer technique et scientifique du fameux 36 qui présente dans le cadre du Polar la police technique et scientifique. Elle récidive en mars 2023 avec Scène de Crime à Brissac Loire Aubance comme dans l’agglomération de Cholet, qui organisent l’une comme l’autre un festival Polar . Le 2 mars 2024 la Cie théâtralise aux cotés de Norbert l’Incendie du Bazar de la Charité avec 23 comédiens et figurants en soutien d’une conférence quant aux méthodes de reconnaissance des victimes.

