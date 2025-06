Théâtre Drulhe 27 juin 2025 07:00

Aveyron

Théâtre Drulhe Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Théâtre à l’espace des templiers à 20 h 30. Un type dans le genre de Napoléon (courte pièce de Sacha Guitry et les belles-mères, d’après la pièce de Jérôme Paquatte. Entrée 8 euros. (Théâtre comique ATC Rignac)

8 .

Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Theater at Espace des Templiers at 8:30 p.m. Un type dans le genre de Napoléon (short play by Sacha Guitry and les belles-mères, based on the play by Jérôme Paquatte. Admission 8 euros. (Théâtre comique ATC Rignac)

German :

Theater im Espace des templiers um 20.30 Uhr. Un type dans le genre de Napoléon (kurzes Stück von Sacha Guitry und die Schwiegermütter, nach dem Stück von Jérôme Paquatte. Eintritt 8 Euro. (Komisches Theater ATC Rignac)

Italiano :

Teatro dell’Espace des Templiers alle 20.30. Un type dans le genre de Napoléon (corto di Sacha Guitry e Les belles-mères, tratto dalla pièce di Jérôme Paquatte. Ingresso 8 euro. (Théâtre comique ATC Rignac)

Espanol :

Teatro en el Espace des Templiers a las 20.30 h. Un type dans le genre de Napoléon (obra corta de Sacha Guitry y Les belles-mères, basada en la obra de Jérôme Paquatte. Entrada: 8 euros. (Teatro cómico ATC Rignac)

L’événement Théâtre Drulhe a été mis à jour le 2025-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)