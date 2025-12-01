Théâtre Du Chaos Naquit une étoile Tota Familia Winter Centre culturel Vauban Toul
Théâtre Du Chaos Naquit une étoile Tota Familia Winter Centre culturel Vauban Toul samedi 20 décembre 2025.
Théâtre Du Chaos Naquit une étoile Tota Familia Winter
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Par Ma Pièce dans ta rue !
Les tribulations de Charlot en noir et blanc, sur fond de piano, ont marqué l’imaginaire de plusieurs générations. Du chaos naquit une étoile est une histoire sans parole, pour rêver tendrement aux astres !
Tout publicTout public
12 .
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr
English :
By Ma Pièce dans ta rue!
Tramp’s black-and-white tribulations, set to a piano background, have captured the imagination of generations. Out of Chaos Came a Star is a story without words, to dream tenderly of the stars!
All audiences
German :
Par Ma Pièce dans ta rue!
Charlots Tribute in Schwarz-Weiß mit Klavierbegleitung haben die Vorstellungskraft mehrerer Generationen geprägt. Aus dem Chaos entstand ein Stern ist eine Geschichte ohne Worte, um zärtlich von den Sternen zu träumen!
Für alle Altersgruppen
Italiano :
Da Ma Pièce dans ta rue!
Le tribolazioni di Charlot in bianco e nero, su uno sfondo di pianoforte, hanno catturato l’immaginazione di generazioni. Dal caos è nata una stella è una storia senza parole, un tenero sogno delle stelle!
Tutti gli spettatori
Espanol :
¡Por Ma Pièce dans ta rue!
Las tribulaciones del Vagabundo en blanco y negro, sobre un fondo de piano, han cautivado la imaginación de generaciones. Del caos surgió una estrella es una historia sin palabras, ¡un tierno sueño de las estrellas!
Todos los públicos
L’événement Théâtre Du Chaos Naquit une étoile Tota Familia Winter Toul a été mis à jour le 2025-11-14 par MT TERRES TOULOISES