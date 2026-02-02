Théâtre | Du charbon dans les veines Centre culturel Michel Manet Bergerac
Théâtre | Du charbon dans les veines
Centre culturel Michel Manet 20 Place Gambetta Bergerac Dordogne
La pièce aux 5 Molières 2025
1958, à Noeux-Les- Mines, petite ville minière du Nord de la France.
Pierre et Vlad sont les deux meilleurs amis du monde. Ils partagent tout leur temps en creusant à la mine, en élevant des pigeons-voyageurs et en jouant de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène boute en train philosophe de comptoir , personnage central de cette petite sphère joviale et haute en couleurs malgré la poussière du charbon.
A partir du jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre, le monde des deux meilleurs amis ne sera plus le même… .
