Théâtre Du charbon dans les veines Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Théâtre Du charbon dans les veines

samedi 29 novembre 2025.

Salle de spectacle le Miroir
7 avenue des loisirs
Gujan-Mestras
Gironde

Tarif : 23 EUR

Début : 2025-11-29

2025-11-29

Auteur et mise en scène Jean-Philippe Daguerre

1958, à Noeux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France. Pierre et Vlad sont les deux meilleurs amis du monde.

Ils partagent tout leur temps en creusant à la mine, en élevant des pigeons-voyageurs et en jouant de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène boute en train-philosophe de comptoir , personnage central de cette petite sphère joviale et haute en couleurs malgré la poussière du charbon.

À partir du jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre, le monde des deux meilleurs amis ne sera plus le même… .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

