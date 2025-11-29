Théâtre Du charbon dans les veines Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras
Théâtre Du charbon dans les veines Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras samedi 29 novembre 2025.
Théâtre Du charbon dans les veines
Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Auteur et mise en scène Jean-Philippe Daguerre
1958, à Noeux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France. Pierre et Vlad sont les deux meilleurs amis du monde.
Ils partagent tout leur temps en creusant à la mine, en élevant des pigeons-voyageurs et en jouant de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène boute en train-philosophe de comptoir , personnage central de cette petite sphère joviale et haute en couleurs malgré la poussière du charbon.
À partir du jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre, le monde des deux meilleurs amis ne sera plus le même… .
Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr
English : Théâtre Du charbon dans les veines
German : Théâtre Du charbon dans les veines
Italiano :
Espanol : Théâtre Du charbon dans les veines
L’événement Théâtre Du charbon dans les veines Gujan-Mestras a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Gujan-Mestras