Théâtre du charbon dans les veines Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte samedi 28 février 2026.
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Mise en scène Jean-Philippe Daguerre. Artistes Jean-Jacques VANIER, Aladin REIBEL, Raphaëlle CAMBRAY, Théo DUSOULIÉ, Julien RATEL, Juliette BÉHAR
ou Yasmine HALLER, Jean-Philippe DAGUERRE.
Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
English :
Director: Jean-Philippe Daguerre. Performers Jean-Jacques VANIER, Aladin REIBEL, Raphaëlle CAMBRAY, Théo DUSOULIÉ, Julien RATEL, Juliette BÉHAR
or Yasmine HALLER, Jean-Philippe DAGUERRE.
