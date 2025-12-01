THÉÂTRE DU CHARBON DANS LES VEINES THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Début : 2025-12-17 20:30:00

fin : 2025-12-17 21:50:00

2025-12-17

1958, à Nœux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène boute en train-philosophe de comptoir , vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc.

Sosthène veut absolument voir la Coupe du Monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond Kopa (star de l’équipe de France et ancien mineur de Nœux). Pendant ce temps-là, son fils Pierre et son meilleur ami Vlad, essaient d’oublier la dureté de la mine en jouant de l’accordéon, jusqu’au jour où Leila rejoint leur petit orchestre local.

La force de ce spectacle est dans le récit de Jean-Philippe Daguerre qui est la photographie d’une époque, sans artifices, ni clichés. Le jeu des comédiens touche par leur authenticité mais aussi par leur fragilité et leur résilience.

Durée 1h20.

A partir de 11 ans. 15 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87

English :

1958, in N?ux-Les-Mines, a small mining town in northern France, Sosthène, a « boute en train-counter philosopher », has just bought a black-and-white TV with his silicosis pension.

German :

1958, in N?ux-Les-Mines, einer kleinen Bergarbeiterstadt in Nordfrankreich, hat Sosthène, der « Bahnhofsphilosoph », von seiner Silikose-Rente einen Schwarz-Weiß-Fernseher gekauft.

Italiano :

nel 1958, a Nous-Les-Mines, una piccola città mineraria nel nord della Francia, Sosthène, il « filosofo della boute en train », ha appena comprato un televisore in bianco e nero con la sua pensione per silicosi.

Espanol :

1958, en N?ux-Les-Mines, una pequeña ciudad minera del norte de Francia, Sosthène, el « filósofo de la boute en train », acaba de comprarse un televisor en blanco y negro con su pensión de silicosis.

