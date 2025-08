Franz Schubert « La Truite » Théâtre du Châtelet Paris

Franz Schubert « La Truite » Théâtre du Châtelet Paris dimanche 9 novembre 2025.

Comme leur nom l’indique, Les Concerts du dimanche matin offrent une alternative à la sortie musicale traditionnelle, plutôt programmée le soir, dans des lieux de spectacle où une représentation en matinée ne démarre jamais avant quinze heures. Pourquoi un tel décalage avec les pratiques habituelles ? Parce que le Théâtre du Châtelet souhaite ouvrir un espace de découverte musicale hors des sentiers battus tout en mettant l’accent sur une programmation artistique qui soit tout à la fois sérieuse, ambitieuse et heureuse. C’est donc sous le signe de la décontraction que sont organisés ces rendez-vous dominicaux, avec un format simple et accessible: une heure de musique, sans entracte, pour contempler et pour aimer.

Pour cette nouvelle saison des Concerts du dimanche matin au Théâtre du Châtelet, la pianiste Shani Diluka propose une programmation artistique originale, car les plus grands noms de la musique classique rencontrent les plus grands noms du cinéma, de la littérature, de la philosophie ou de la poésie. Dès lors, le dialogue des arts est au cœur de la démarche et ce, dès l’introduction de chacun des quatre récitals !

Les concerts du dimanche matin au Théâtre du Châtelet

Le dimanche 09 novembre 2025

de 11h00 à 13h00

payant

De 5 à 35 euros.

Tout public.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

