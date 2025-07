Escale Solidaire Théâtre du Châtelet Paris

Les hommes et les femmes qui meurent en méditerranée ne sont pas des migrants. Ce sont d’abord des naufragés. Et c’est à ce titre que nous avons l’obligation, non négociable, de leur porter secours. C’est un devoir fondamental.

Olivier Py

Créée il y a dix ans, en 2015, SOS Méditerranée est une association civile européenne de sauvetage en mer qui assiste toutes celles et tous ceux qui, en mer, ont besoin d’aide. Sauver, protéger et témoigner sont ses trois principales missions et pour y parvenir, SOS Méditerranée dispose d’un outil : l’Ocean Viking, un navire d’assistance, affrété depuis 2019. Dans le cadre des Escales Solidaires, l’association SOS Méditerranée et le Théâtre du Châtelet organisent, à Paris, pour la deuxième année consécutive, une soirée à la fois festive, et caritative.

Par-delà les enjeux de la levée de fonds – une journée en mer avec l’Ocean Viking coûte 24 000 euros – cette soirée présente et valorise l’action des nombreux bénévoles qui, depuis près de dix ans maintenant, auront déjà porté secours à plus de 40 000 personnes. À leurs côtés, de nombreux artistes s’engagent et investissent la scène du Théâtre musical de Paris, le temps d’un spectacle qui mêle musique, humour et émotion.

En partenariat avec l’association SOS Méditerranée

Avec Camille Cottin, Marie Darrieussecq et de nombreux autres invités.

Le lundi 01 décembre 2025

De 5 à 45 euros.

Tout public.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/25-26/escales-solidaires/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet