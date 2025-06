Saison Brésil-France 2025 : Ancien Brésil-Brésil Nouveau, un week-end thématique au Théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet Paris 5 juillet 2025

Deux spectacles, Alma Brasileira et Marias do Brasil, forment le cœur de cette proposition portée par l’Ensemble Americantiga, sous la direction musicale de Ricardo Bernardes, produits par Janus Arts & Culture et Giano Arts Management (direction Giancarlo Staffetti), avec le soutien de Instituto Guimarães Rosa et l’Ambassade du Brésil à Paris.

Entre passé et présent, musique savante et expression populaire, ce week-end invite à découvrir un Brésil pluriel, traversé de voix, d’histoires et de réinventions. Un Brésil qui, sans jamais se figer, continue de se rêver.

Le dimanche 06 juillet 2025

de 18h00 à 19h30

Le samedi 05 juillet 2025

de 20h00 à 22h00

De 5 à 36 euros

Tarif spécial pour les deux concerts.

Tout public.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/programmation/24-25/week-end-thematique-ancien-bresil-bresil-nouveau/ ArtsManagement@giano-arts.com

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Brésil-France 2025. Le Théâtre du Châtelet s’habille aux couleurs du Brésil le temps d’un week-end exceptionnel, les 5 et 6 juillet 2025, à l’occasion de la Saison Brésil-France 2025. Deux soirées musicales pour explorer l’âme d’un pays à travers ses métissages, sa mémoire et ses voix – anciennes et contemporaines.