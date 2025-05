Participez à la performance dansée « Sous Influence » ! – Théâtre du Châtelet Paris, 2 juin 2025, Paris.

À travers des ateliers de danse inspirés des danses-contact douces et de l’univers de la techno, vous serez plongé·e dans une immersion chorégraphique axée sur le partage, le contact et l’écoute. Ces ateliers mèneront à une performance collective, accompagnée d’une création musicale live signée Pan-J. La représentation aura lieu le samedi 7 juin de 21h à 23h, Place de la Bastille.

Qu’est-ce que « Sous Influence »?

Quand ont lieu les ateliers?

(deux ateliers sont obligatoires en plus de la répétition générale)

Lundi 2 juin de 18:30 à 20:30

Mardi 3 juin de 18:30 à 20:30

Mercredi 4 juin de 18:30 à 20:30

Jeudi 5 juin de 18:30 à 20:30 (Répet. Générale)

Vendredi 6 juin de 18:30 à 20:30 (Répet. Générale)

Où ont lieu les ateliers préparatoires ?

Théâtre du Châtelet (Studios A et B), 1 Pl. du Châtelet, 75001 Paris

Comment participer ?

Ouvert à tous·tes à partir de 16 ans, débutant·es ou

passionné·es, seul·e ou en groupe.

Ateliers et performance gratuits.

Chaque danseur et danseuse s’engage à participer à au moins

deux ateliers préparatoires et à une répétition générale.

Pas de tenue exigée, juste soyez à l’aise et n’oubliez

pas votre bouteille d’eau !

Inscrivez-vous ici pour participer !

PARTICIPEZ

À LA PERFORMANCE DANSÉE SOUS INFLUENCE

Venez vivre cette expérience inoubliable et faites

partie de cette belle aventure collective !

Voir l’événement du 7 juin

Du lundi 02 juin 2025 au samedi 07 juin 2025 :

samedi

de 20h00 à 23h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h30 à 20h30

gratuit

inscription en ligne via le formulaire proposé

Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 120 ans.

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.paris.fr/evenements/compagnie-de-danse-shonen-soiree-de-lancement-du-mois-parisien-du-handicap-2025-84881

Venez partager une expérience unique et immersive, imaginée par le chorégraphe Éric Minh Cuong Castaing et la compagnie Shōnen.