Théâtre du Haut Maine Tiens bon le bar !

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Le Théâtre du Haut Maine vous présente Tiens bon le bar ! .

Tiens bon le bar ! , une comédie inédite de Nicolas Bouchereau et Lucas Ferré.

Nous sommes en 1956. Pierrot et Martine tiennent un bar un peu spécial dans la petite ville de Villevieille-sur-Lavette. Pierrot a pour habitude de prendre les grandes décisions de sa vie en jouant aux fléchettes. Après une partie, ils décident de partir s’installer ailleurs. Mais avant de quitter leur établissement, le couple fait venir tous leurs plus fidèles clients (disons les plus endettés) pour effacer les ardoises. A leur grande surprise, leur commerce se vend avant même d’avoir été affiché chez le notaire. Qui a bien pu acheter le bar ? Pour quelles raisons ? Laissez le Théâtre du Haut Maine vous embarquer dans cette comédie inédite à la rencontre des habitants aussi attachants que drôles de Villevieille-sur-Lavette.

Le samedi 28 mars à 20h30 et le dimanche 29 mars à 15h.

Tarifs en pré-réservation 8€ adulte (à partir de 17 ans) 4€ enfant (de 10 à 16 ans) gratuit moins de 10 ans.

Tarifs sur place 10€ adulte 6€ enfant gratuit moins de 10 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles bureau de Beaumont-sur-Sarthe.

Billetterie UNIQUEMENT à l’accueil de l’Office de Tourisme ou par téléphone, aucune réservation ne sera prise par mail ou via les réseaux sociaux. .

Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

