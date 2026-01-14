Théâtre du Haut Maine Tiens bon le bar ! Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe

Théâtre du Haut Maine Tiens bon le bar !

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le Théâtre du Haut Maine vous présente Yiens bon le bar! le dimanche 1er mars à Fresnay-sur-Sarthe

Tiens bon le bar ! , une comédie inédite de Nicolas Bouchereau et Lucas Ferré.

Nous sommes en 1956. Pierrot et Martine tiennent un bar un peu spécial dans la petite ville de Villevieille-sur-Lavette. Pierrot a pour habitude de prendre les grandes décisions de sa vie en jouant aux fléchettes. Après une partie, ils décident de partir s’installer ailleurs. Mais avant de quitter leur établissement, le couple fait venir tous leurs plus fidèles clients (disons les plus endettés) pour effacer les ardoises. A leur grande surprise, leur commerce se vend avant même d’avoir été affiché chez le notaire. Qui a bien pu acheter le bar ? Pour quelles raisons ? Laissez le Théâtre du Haut Maine vous embarquer dans cette comédie inédite à la rencontre des habitants aussi attachants que drôles de Villevieille-sur-Lavette.

Le dimanche 1er mars 2026 à 15h.

Tarifs 10€ adultes 7€ enfants (moins de 12 ans).

Billetterie à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles bureau de Fresnay-sur-Sarthe.

Billetterie UNIQUEMENT à l’accueil de l’Office de Tourisme ou par téléphone, aucune réservation ne sera prise par mail ou via les réseaux sociaux. .

Salle André Voisin Place de Bassum Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04

English :

Théâtre du Haut Maine presents Yiens bon le bar! on Sunday, March 1 in Fresnay-sur-Sarthe

