Théâtre du Lavoir Dépêche-toi ma biche, on va rater l’avion

Salle des Fêtes Dormans Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-03-27 2026-03-28

Tout public

La troupe du Théâtre du Lavoir de la MJC de Dormans présente une comédie en 3 actes de Jérôme DUBOIS Dépêche-toi ma biche, on va rater l’avion en 4 représentations.

Synopsis Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie l’attendent depuis si longtemps ! Soleil et farniente, ils en rêvent depuis des mois ! Bye-bye, la grisaille de Paris, à eux le soleil de Rabat ! Mais le jour J, le départ s’avère plus compliqué que prévu ! Des valises difficiles à boucler et des voisines empoisonnantes vont

vite faire monter la pression avant le départ et rien ne va se passer comme prévu…

Un rythme effréné, des portes qui claquent et des éclats de rire,

et en plus un accueil particulier, une ambiance festive et … des surprises !

***Billetterie sur place Ouverture des portes, 1/2 heure avant le chaque début de chaque séance*** .

Salle des Fêtes Dormans 51700 Marne Grand Est mjc-dormans@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre du Lavoir Dépêche-toi ma biche, on va rater l’avion

L’événement Théâtre du Lavoir Dépêche-toi ma biche, on va rater l’avion Dormans a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne