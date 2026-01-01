Théâtre du Lion’s Club Mamie Mémoire de la Cie Le Cinquième Mur Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

Théâtre du Lion’s Club Mamie Mémoire de la Cie Le Cinquième Mur

Pour leur 43ème anniversaire, le Lion’s Club de Saint-André-de-Cubzac, vous propose une pièce de théâtre Mamie Mémoire .

Mamie déménage ! Au sens propre comme au sens figuré. Depuis quelques temps, elle est distraite et a un comportement pour le moins fantasque. La décision s’impose alors elle ne peut plus vivre seule et emménage chez sa fille. Il faut stimuler la mémoire de Mamie et l’aider à en rassembler les fragments épars.

Avec tendresse, inquiétude et parfois agacement, la famille jongle entre les absences et les humeurs de mamie.

Au fil des jours, la mémoire s’effiloche, les liens se resserrent et la maison devient le théâtre d’une lutte douce-amère contre l’oubli. Entre instants de grâce et éclats de rire, les cinq comédiens portent le texte d’Hervé Jaouen avec conviction et légèreté.

Durée 1h20 environ Tout public, à partir de 10 ans. .

Salle du Champ de Foire 7 allées du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

