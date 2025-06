Théatre du masque d’Or – Amilly 3 juillet 2025 21:00

Loiret

Théatre du masque d’Or Amilly Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 21:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-07-03

Trois courtes pièces. Trois joyaux comiques. Trois mécaniques du rire libérateur…

Fondé en 1985, le Théâtre du Masque d’Or a 40 ans… 55 mises en scène pleines de surprises et et d’émotions. Cette année un hommage proposé au “Théâtre de Vaudeville” avec trois pièces en un acte des trois plus grands auteurs du genre

Embrassons nous, Folleville de Eugène Labiche

Feu la mère de Madame de Georges Feydeau

Les Boulingrins de Georges Courteline 20 .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 81 96

English :

Three short plays. Three comic gems. Three mechanics of liberating laughter…

German :

Drei kurze Stücke. Drei komische Juwelen. Drei Mechanismen des befreienden Lachens…

Italiano :

Tre brevi opere teatrali. Tre gemme comiche. Tre meccaniche di risate liberatorie…

Espanol :

Tres obras cortas. Tres joyas cómicas. Tres mecánicas de la risa liberadora…

L’événement Théatre du masque d’Or Amilly a été mis à jour le 2025-06-14 par OT MONTARGIS