Théâtre du Mayapo Au pied du sapin Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay

Théâtre du Mayapo Au pied du sapin Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay mardi 23 décembre 2025.

Théâtre du Mayapo Au pied du sapin

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Pièce de théâtre par la Cie Le Mayapo. Texte et mise en scène Florence Pays. Durée 40 min tout public à partir de 3 ans.

.

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr

English :

Play by Cie Le Mayapo. Written and directed by Florence Pays. Running time 40 min for all ages 3 and up.

German :

Theaterstück von der Cie Le Mayapo. Text und Regie: Florence Pays. Dauer 40 Min. für alle Zuschauer ab 3 Jahren.

Italiano :

Opera di Cie Le Mayapo. Scritto e diretto da Florence Pays. Durata 40 minuti per tutte le età dai 3 anni in su.

Espanol :

Obra de Cie Le Mayapo. Escrita y dirigida por Florence Pays. Duración 40 min para todas las edades a partir de 3 años.

L’événement Théâtre du Mayapo Au pied du sapin Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay