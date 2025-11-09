Théâtre du Mayapo Drôle de colocation Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 16:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Pièce de théâtre par la Cour des Miracles. Mise en scène Tiphanie Brun. Texte Daniel Levallois. Durée 1h30 Tout public.

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr

English :

Play by the Cour des Miracles. Director: Tiphanie Brun. Text: Daniel Levallois. Running time: 1h30 All audiences.

German :

Theaterstück von La Cour des Miracles. Regie: Tiphanie Brun. Text: Daniel Levallois. Dauer: 1,5 Stunden Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Spettacolo della Cour des Miracles. Regia di Tiphanie Brun. Testo: Daniel Levallois. Durata: 1h30 Tutti i pubblici.

Espanol :

Obra de teatro de la Cour des Miracles. Dirección: Tiphanie Brun. Texto: Daniel Levallois. Duración: 1h30 Todos los públicos.

