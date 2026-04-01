Théâtre du Mayapo Entre nos mains Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Théâtre du Mayapo Entre nos mains

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Par la Cie Wejna. Performance participative autour des gestes quotidiens ! D’une manière simple et intime, Sylvie Pabiot nous invite à percevoir la danse de nos vies ordinaires. Durée 35 min Tout public à partir 4 ans.

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Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr

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English :

By Cie Wejna. A participatory performance based on everyday gestures! In a simple, intimate way, Sylvie Pabiot invites us to perceive the dance of our ordinary lives. Duration: 35 min For all ages 4 and up.

L’événement Théâtre du Mayapo Entre nos mains Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay