Théâtre du Mayapo Entre nos mains Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay
Théâtre du Mayapo Entre nos mains Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay vendredi 17 avril 2026.
Le Puy-en-Velay
Théâtre du Mayapo Entre nos mains
Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Par la Cie Wejna. Performance participative autour des gestes quotidiens ! D’une manière simple et intime, Sylvie Pabiot nous invite à percevoir la danse de nos vies ordinaires. Durée 35 min Tout public à partir 4 ans.
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Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr
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English :
By Cie Wejna. A participatory performance based on everyday gestures! In a simple, intimate way, Sylvie Pabiot invites us to perceive the dance of our ordinary lives. Duration: 35 min For all ages 4 and up.
L’événement Théâtre du Mayapo Entre nos mains Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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