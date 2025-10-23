Théâtre du Mayapo Kamishibaï d’hiver Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : Jeudi 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-23 10:40:00

2025-10-23

Pièce de théâtre par la Compagnie Traverse. Récit Maëlle Guéroult. Musique Mathieu Lespagnol. Durée 40 minutes Tout public à partir de 3 ans.

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr

English :

Play by Compagnie Traverse. Narration: Maëlle Guéroult. Music Mathieu Lespagnol. Running time: 40 minutes All ages 3 and up.

German :

Theaterstück von der Compagnie Traverse. Erzählung: Maëlle Guéroult. Musik: Mathieu Lespagnol. Dauer: 40 Minuten Für alle ab 3 Jahren.

Italiano :

Opera della Compagnie Traverse. Narrazione: Maëlle Guéroult. Musica: Mathieu Lespagnol. Durata: 40 minuti Per tutte le età a partire dai 3 anni.

Espanol :

Obra de la Compagnie Traverse. Narración: Maëlle Guéroult. Música: Mathieu Lespagnol. Duración: 40 minutos A partir de 3 años.

