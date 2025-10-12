Théâtre du Mayapo La Tête dans les Étoiles Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Dimanche 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 16:30:00

2025-10-12

Pièce de théâtre par la Troupe La Barque. Mise en scène par Florence Pays. Durée 1h30 Tout public.

Bienvenue chez cette drôle de famille ! La mama règne sur son une pièce et demi avec bonheur.

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr

English :

Play by Troupe La Barque. Directed by Florence Pays. Running time: 1:30 hrs.

Welcome to this funny family! The mama happily reigns over her one-and-a-half-room apartment.

German :

Theaterstück von der Troupe La Barque. Inszeniert von Florence Pays. Dauer: 1,5 Stunden Für alle Altersgruppen.

Willkommen bei dieser lustigen Familie! Die Mama herrscht glücklich über ihre eineinhalb Zimmer.

Italiano :

Spettacolo della Troupe La Barque. Regia di Florence Pays. Durata: 1h30 Tutti i pubblici.

Benvenuti in questa divertente famiglia! La mamma regna felicemente sulle sue stanze e mezzo.

Espanol :

Obra de teatro de Troupe La Barque. Dirigida por Florence Pays. Duración: 1h30 Todos los públicos.

¡Bienvenidos a esta divertida familia! La mamá reina feliz sobre su habitación y media.

