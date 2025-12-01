Théâtre du Mayapo Le Nez de Pinocchio Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay
Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
2025-12-22
Pièce de théâtre par la Cie Le Mayapo. Avec les comédiennes Florence Pays, Brigitte Barrier et Diane Julien. Durée 45 min tout public à partir de 3 ans.
Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr
English :
Play by Cie Le Mayapo. With actors Florence Pays, Brigitte Barrier and Diane Julien. Running time: 45 min for all ages 3 and up.
German :
Theaterstück von der Cie Le Mayapo. Mit den Schauspielerinnen: Florence Pays, Brigitte Barrier und Diane Julien. Dauer 45 Min. für alle Zuschauer ab 3 Jahren.
Italiano :
Opera teatrale di Cie Le Mayapo. Con gli attori Florence Pays, Brigitte Barrier e Diane Julien. Durata 45 minuti per tutte le età dai 3 anni in su.
Espanol :
Obra de Cie Le Mayapo. Con las actrices Florence Pays, Brigitte Barrier y Diane Julien. Duración 45 min para todos los públicos a partir de 3 años.
