Théâtre du Mayapo Le Procès de Don Juan Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay

Théâtre du Mayapo Le Procès de Don Juan Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay dimanche 7 décembre 2025.

Théâtre du Mayapo Le Procès de Don Juan

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 16:10:00

Date(s) :

2025-12-07

Pièce de théâtre par ACT Association Culture et Théâtre. Libre adaptation du texte d’Eric-Emmanuel SCHMITT. Mise en scène Maryvonne Coutrot. Durée 1h10 Tout public.

.

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr

English :

Play by ACT Association Culture et Théâtre. Free adaptation of the text by Eric-Emmanuel SCHMITT. Directed by Maryvonne Coutrot. Running time: 1h10 All audiences.

German :

Theaterstück von ACT Association Culture et Théâtre. Freie Adaption des Textes von Eric-Emmanuel SCHMITT. Regie: Maryvonne Coutrot. Dauer: 1 Std. 10 Min. Für jedes Publikum.

Italiano :

Spettacolo di ACT Association Culture et Théâtre. Libero adattamento del testo di Eric-Emmanuel SCHMITT. Regia di Maryvonne Coutrot. Durata: 1h10 Tutti i pubblici.

Espanol :

Obra de ACT Association Culture et Théâtre. Adaptación libre del texto de Eric-Emmanuel SCHMITT. Dirección: Maryvonne Coutrot. Duración: 1h10 Todos los públicos.

L’événement Théâtre du Mayapo Le Procès de Don Juan Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay