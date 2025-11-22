Théâtre du Mayapo Les vachent ruminent-elles du noir ? Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay
Théâtre du Mayapo Les vachent ruminent-elles du noir ? Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay samedi 22 novembre 2025.
Théâtre du Mayapo Les vachent ruminent-elles du noir ?
Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
chômeurs, moins de 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 15:50:00
Date(s) :
2025-11-22
Sur le plateau, deux femmes. Elles sont deux mais ne font qu’une. Elles sont la femme dépressive à des époques différentes. Durée 1h15 Tout public à partir 10 ans.
Par la Cie Le Mayapo. Mise en scène Maryvonne Coutrot Texte Elizabeth Paugam.
.
Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr
English :
On the set, two women. There are two of them, but they are one. They are depressed women in different eras. Running time: 1h15 For all audiences aged 10 and over.
By Cie Le Mayapo. Director: Maryvonne Coutrot Text: Elizabeth Paugam.
German :
Auf der Bühne stehen zwei Frauen. Sie sind zwei, aber sie sind eine. Sie sind die depressive Frau in verschiedenen Epochen. Dauer: 1h15 Für alle Zuschauer ab 10 Jahren.
Von der Cie Le Mayapo. Inszenierung: Maryvonne Coutrot Text: Elizabeth Paugam.
Italiano :
Sul set, due donne. Sono due, ma sono una sola. Sono donne depresse in epoche diverse. Durata: 1 ora e 15 minuti Per un pubblico dai 10 anni in su.
Di Cie Le Mayapo. Regia di Maryvonne Coutrot Testo di Elizabeth Paugam.
Espanol :
En el plató, dos mujeres. Son dos, pero son una. Son mujeres deprimidas en épocas diferentes. Duración: 1 hora 15 minutos Para todos los públicos a partir de 10 años.
Por Cie Le Mayapo. Dirección: Maryvonne Coutrot Texto: Elizabeth Paugam.
L’événement Théâtre du Mayapo Les vachent ruminent-elles du noir ? Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay