Théâtre du Mayapo Les vachent ruminent-elles du noir ? Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay

Théâtre du Mayapo Les vachent ruminent-elles du noir ?

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

chômeurs, moins de 16 ans

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 15:50:00

2025-11-22

Sur le plateau, deux femmes. Elles sont deux mais ne font qu’une. Elles sont la femme dépressive à des époques différentes. Durée 1h15 Tout public à partir 10 ans.

Par la Cie Le Mayapo. Mise en scène Maryvonne Coutrot Texte Elizabeth Paugam.

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr

English :

On the set, two women. There are two of them, but they are one. They are depressed women in different eras. Running time: 1h15 For all audiences aged 10 and over.

By Cie Le Mayapo. Director: Maryvonne Coutrot Text: Elizabeth Paugam.

German :

Auf der Bühne stehen zwei Frauen. Sie sind zwei, aber sie sind eine. Sie sind die depressive Frau in verschiedenen Epochen. Dauer: 1h15 Für alle Zuschauer ab 10 Jahren.

Von der Cie Le Mayapo. Inszenierung: Maryvonne Coutrot Text: Elizabeth Paugam.

Italiano :

Sul set, due donne. Sono due, ma sono una sola. Sono donne depresse in epoche diverse. Durata: 1 ora e 15 minuti Per un pubblico dai 10 anni in su.

Di Cie Le Mayapo. Regia di Maryvonne Coutrot Testo di Elizabeth Paugam.

Espanol :

En el plató, dos mujeres. Son dos, pero son una. Son mujeres deprimidas en épocas diferentes. Duración: 1 hora 15 minutos Para todos los públicos a partir de 10 años.

Por Cie Le Mayapo. Dirección: Maryvonne Coutrot Texto: Elizabeth Paugam.

