Théâtre du Mayapo Mathias l’Enfant-Roi Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : Samedi 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 15:50:00

2025-11-22

Mêlant le théâtre et la marionnette, ce spectacle interactif est une adaptation libre du roman Le Roi Mathias Ier écrit par Janusz Korczak, médecin et éducateur polonais. Pièce par la Cie le Mayapo. Mise en scène Florence Pays.

Théâtre du Mayapo 19, rue du Bessat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 61 50 lemayapo@wanadoo.fr

English :

Blending theater and puppetry, this interactive show is a free adaptation of the novel « King Matthias I » by Polish physician and educator Janusz Korczak. Play by Cie le Mayapo. Directed by Florence Pays.

German :

Dieses interaktive Schauspiel, das Theater und Marionetten miteinander verbindet, ist eine freie Adaption des Romans « König Mathias I. », der von Janusz Korczak, einem polnischen Arzt und Erzieher, geschrieben wurde. Theaterstück von der Cie le Mayapo. Regie: Florence Pays.

Italiano :

Combinando teatro e marionette, questo spettacolo interattivo è un libero adattamento del romanzo « Re Mattia I » scritto da Janusz Korczak, medico ed educatore polacco. Spettacolo di Cie le Mayapo. Regia di Florence Pays.

Espanol :

Combinando teatro y marionetas, este espectáculo interactivo es una adaptación libre de la novela « Rey Matías I », escrita por Janusz Korczak, médico y pedagogo polaco. Obra de Cie le Mayapo. Dirigida por Florence Pays.

