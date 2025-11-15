Théâtre du pain plein les poches Charmes

Théâtre du pain plein les poches

L’association Après la Tempête vous propose d’assister à la représentation des élèves du cours de pratique théâtrale amateur du Conservatoire d’Epinal.

une situation simple, drôle, intrigante et dramatique. (comment sauver un pauvre chien tombé dans un puits)

A partir de 9 ans

Participation libreTout public

English :

The Après la Tempête association invites you to attend a performance by students of the Conservatoire d’Epinal’s amateur theatrical practice course.

a simple, funny, intriguing and dramatic situation (how to save a poor dog who has fallen into a well)

Ages 9 and up

Free admission

German :

Der Verein Après la Tempête bietet Ihnen die Möglichkeit, der Aufführung der Schüler des Amateurkurses für Theaterpraxis des Konservatoriums Epinal beizuwohnen.

eine einfache, witzige, intrigante und dramatische Situation (wie rettet man einen armen Hund, der in einen Brunnen gefallen ist)

Ab 9 Jahren

Freie Teilnahme

Italiano :

L’associazione Après la Tempête vi invita ad assistere allo spettacolo degli studenti del corso di teatro amatoriale del Conservatorio di Epinal.

una situazione semplice, divertente, intrigante e drammatica (come salvare un povero cane caduto in un pozzo)

Dai 9 anni in su

Ingresso libero

Espanol :

La asociación Après la Tempête le invita a asistir a una representación de los alumnos del curso de teatro aficionado del Conservatorio de Epinal.

una situación sencilla, divertida, intrigante y dramática (cómo salvar a un pobre perro que ha caído en un pozo)

A partir de 9 años

Entrada gratuita

