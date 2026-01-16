Théâtre Du Pastaga dans le champagne Basse-Ham

Théâtre Du Pastaga dans le champagne

90 Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Les Z’effrontés présentent

Gérard et Josiane ont invité pour l’apéro un couple croisé dans un restaurant avec lequel ils ont vaguement sympathisé. Mais depuis, tout le monde a eu le temps de dessaouler, et ils s’aperçoivent qu’ils n’ont pas grand-chose à partager.

La soirée s’annonce longue. A moins que…

Texte de Jean-Pierre Martinez

Mise en scène Sandrine ZimmerTout public

90 Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25

English :

Les Z’effrontés present

Gérard and Josiane have invited a couple they met in a restaurant for an aperitif. But since then, everyone has had time to sober up, and they realize they don’t have much to share.

It’s going to be a long evening. Unless, of course…

Text by Jean-Pierre Martinez

Directed by Sandrine Zimmer

