Théâtre Du Pastaga dans le champagne Basse-Ham vendredi 6 février 2026.
90 Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
2026-02-06
Les Z’effrontés présentent
Gérard et Josiane ont invité pour l’apéro un couple croisé dans un restaurant avec lequel ils ont vaguement sympathisé. Mais depuis, tout le monde a eu le temps de dessaouler, et ils s’aperçoivent qu’ils n’ont pas grand-chose à partager.
La soirée s’annonce longue. A moins que…
Texte de Jean-Pierre Martinez
Mise en scène Sandrine ZimmerTout public
90 Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25
English :
Les Z’effrontés present
Gérard and Josiane have invited a couple they met in a restaurant for an aperitif. But since then, everyone has had time to sober up, and they realize they don’t have much to share.
It’s going to be a long evening. Unless, of course…
Text by Jean-Pierre Martinez
Directed by Sandrine Zimmer
