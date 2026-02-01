Théâtre du préau Il était une gare Retzwiller

Théâtre du préau Il était une gare

5 Place du Général de Gaulle Retzwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Un voyage de 2h dans les années 50…

C’est avec un plaisir non dissimulé que toute la troupe du TDP vous présente sa nouvelle pièce IL ETAIT UNE GARE de Jacques DEVAL



L’arrêt imprévu d’un train grande ligne fait se croiser 16 voyageurs hauts en couleur dans une petite gare oubliée entre Marseille et Paris.

Pianiste, bourreau, jeunes mariés, bonne soeur, chef de gare, mère maquerelle, inspecteur de police, starlette … débarquent dans la salle du buffet pour tromper leur attente.

Entre rires, larmes, rêves et confidences, Jacques Deval signe une comédie tendre et bouleversante, à la fois légère et profonde.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour vous entraîner dans cette pièce sans autre but que de vous faire rire ! .

5 Place du Général de Gaulle Retzwiller 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 7 45 18 49 13 theatre.retzwiller@gmail.coml

English :

A 2-hour journey back to the 50s… Between laughter, tears, dreams and confidences, Jacques Deval signs a tender and moving comedy, both light and deep.

