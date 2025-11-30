Théâtre Du Prix des tromperies La Vieux-Rue
Théâtre Du Prix des tromperies La Vieux-Rue dimanche 30 novembre 2025.
Théâtre Du Prix des tromperies
La salle des fêtes La Vieux-Rue Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
L’association Thema et la compagnie Toccata vous présentent la pièce Du Prix des tromperies, une pièce écrite et mise en scène par Catherine Fournier. .
La salle des fêtes La Vieux-Rue 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 61 80 44
English : Théâtre Du Prix des tromperies
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Du Prix des tromperies La Vieux-Rue a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin