Théatre Du rififi au couvent Orbey

Théatre Du rififi au couvent

23 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-15 22:30:00

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-15

Une pièce comique en français sur le meurtre d’une nonne qui va mettre le couvent sans dessus dessous. Fou rires garantis.

Synopsis: c’est le petit matin au Couvent de la rédemption. Sœur Marie Clémentine est à la recherche de Sœur Marie Framboise, disparue. Personne ne l’a vue. Tant pis, il va falloir se passer d’elle pour la petite réunion des affaires courantes. A l’ordre du jour, quêtes, infirmerie, etc … quand tout à coup, Sœur Marie abricot découvre le corps sans vie de la disparue dans la buanderie, un couteau de cuisine fiché entre les 2 omoplates de la malheureuse… consternation générale !! qui a pu commettre un tel acte ? certes ces nonnes ont un passé douteux mais de là à tuer ?!! hors de question de faire venir la police. C’est le cardinal Barbafoie, aidé de son jeune assistant (séminariste) qui devra découvrir laquelle de ces drôles de sœurs a commis l’irréparable. Et vous ? Serez-vous capables d’élucider ce mystère avant le cardinal ? .

A comic play in French about the murder of a nun that turns the convent upside down. Laughter guaranteed.

