Théâtre du Val de Gartempe Sincère à rien ! Espace 2000 Saulgé samedi 25 octobre 2025.
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne
2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Comédie de Anny LESCALIER
Agacée par l'hypocrisie des humains, Julie défie ses parents de passer la journée sans mentir. En sont-ils capables? Même si cela leur semble facile, pas sûr que chacun s'en sorte indemne… .
Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine
