Théâtre du Val de Gartempe Sincère à rien ! Espace 2000 Saulgé

Théâtre du Val de Gartempe Sincère à rien ! Espace 2000 Saulgé samedi 25 octobre 2025.

Théâtre du Val de Gartempe Sincère à rien !

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Comédie de Anny LESCALIER –

Agacée par l’hypocrisie des humains, Julie défie ses parents de passer la journée sans mentir. En sont-ils capables? Même si cela leur semble facile, pas sûr que chacun s’en sorte indemne… .

Espace 2000 19 Rue de la Vergnade Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine philippe.goyer0783@orange.fr

English : Théâtre du Val de Gartempe Sincère à rien !

German : Théâtre du Val de Gartempe Sincère à rien !

Italiano :

Espanol : Théâtre du Val de Gartempe Sincère à rien !

L’événement Théâtre du Val de Gartempe Sincère à rien ! Saulgé a été mis à jour le 2025-10-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne